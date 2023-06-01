【リオデジャネイロ＝大月美佳】日本の外務省は１２日、キューバに対し１０億６００万円の無償資金協力を行うと発表した。島内の病院１０か所に太陽光発電設備を設置する。日本政府と設備の設置を担う国連開発計画（ＵＮＤＰ）は１１日、同国の首都ハバナで関連する書簡に署名した。キューバは現在、米国による事実上の封鎖で深刻な燃料不足に苦しむ。キューバ保健省によると、国内では燃料不足で緊急手術以外の手術は延期され