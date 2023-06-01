レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、現地時間12日に行われたクラブ理事会後に公式会見を実施。会長選を実施することを明かした。スペインメディア『マルカ』が伝えている。現在79歳のペレス会長は2000年にレアル・マドリードの会長選に2度目の出馬。見事に初当選し、毎シーズン世界的なスターを獲得し“銀河系軍団”を形成。しかし、2006年には2シーズン連続の無冠の責任を取る形で辞任。その後、2009年に再