NY株式12日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均49672.67（-31.80-0.06%） ナスダック25805.48（-468.65-1.78%） CME日経平均先物61850（大証終比：-810-1.31%） 欧州株式12日終値 英FT100 10265.32（-4.11-0.04%） 独DAX 23954.93（-395.35-1.62%） 仏CAC40 7979.92（-76.46-0.95%） 米国債利回り 2年債 3.991（+0.038） 10年債 4.453（+0.040） 30年債 5.019