グーグルは、最新版OS「Android 17」の主要な新機能とアップデートを発表した。生成AI「Gemini」のシステム統合を基盤としつつ、コンテンツ作成を支援するクリエイターツールの拡充や、スマートフォンの使いすぎを防止する新機能、強力なセキュリティとプライバシー保護機能が導入される。 クリエイター向けの連携強化と高度な編集機能 Android 17は、クリエイターが