グーグルは、ファイル共有機能「Quick Share」のアップデートや、iOSからAndroidへのデータ移行プロセスの刷新を発表した。データの共有や機種変更がよりシームレスに実行できるようになる。 プラットフォームの壁を越えるファイル共有 Quick Shareは、Google Pixelを皮切りに、対応するハードウェアを備えたAndroid端末でAirDropとの互換性が持たされる。今年中には、サム