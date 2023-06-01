「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数無安打だった。２試合連続ノーヒットで打率は・２３３まで下降。１１戦５１打席連続ノーアーチとなった。佐々木朗希投手（２４）は六回途中６安打３失点で勝敗はつかず、２勝目はならなかった。チームは今季２度目の３連敗。パドレスにナ・リーグ西地区首位の