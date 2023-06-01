10代の少女を自宅の押し入れに数日間監禁し、低体温症にさせるなどした疑いで両親と兄が逮捕されたことが分かりました。警視庁は日常的に虐待を行っていたとみて調べています。逮捕監禁傷害の疑いで逮捕されたのは、東京・町田市に住む40代の両親と20代の息子です。両親らは今年1月下旬ごろ、同居する10代の娘を手足に拘束具を付けた状態で自宅の寝室にある押し入れに鍵をかけて数日間監禁し、低体温症にさせるなどした疑いがもた