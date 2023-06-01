アナリストは、ドルのパフォーマンスは株式市場の動きに左右される公算が大きいと指摘している。最近ではドルにとって良い日は株式にとって悪い日と概ね一致しているという。 本日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になり、予想を上回る強い内容となった。利上げについては未知数だが、ＦＲＢの年内据え置きは正当化する内容ではあった。 同アナリストは、経済指標によりＦＲＢが利上げに転じる可能性があると