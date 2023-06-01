13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比830円安の6万1830円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては912.57円安。出来高は6896枚となっている。 TOPIX先物期近は3866ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.9ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61830