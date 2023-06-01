特定抗争指定暴力団・六代目山口組の中核組織「弘道会」の神戸市内にある施設前で2019年、弘道会系組員が銃撃された事件で、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われ、一審で無罪を言い渡された「山健組」組長・中田浩司被告（67）の控訴審で、大阪高裁は5月12日、一審・神戸地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した（検察側は一審で懲役20年を求刑）。大阪高裁事件をめぐっては、凶器や指紋など直接、結びつける証拠がなく、裁