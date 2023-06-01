リールのFWマティアス・フェルナンド・パルドがベルギー代表でのプレーを選択した。スペイン人の父親とイタリア人の母親のもと、ベルギーのブルッヘで生まれ育った現在21歳のフェルナンド・パルド。U−15からアンダー年代は生まれ故郷のベルギー代表でプレーしていたが、U−20とU−21のカテゴリーでは父の生まれ故郷であるスペインでのプレーを選択していた。クラブレベルでは母国の名門ヘントでプロデビューを果たした後、2