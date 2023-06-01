ブラックバーンは13日、マイケル・オニール監督の今シーズン限りでの退任を発表した。日本代表MF森下龍矢とFW大橋祐紀が主力として活躍するブラックバーンは、今年2月に成績不振を理由にヴァレリアン・イスマエル監督を解任。その後、ダミアン・ジョンソン暫定監督での戦いを経て、北アイルランド代表を指揮しているオニール監督を“兼任監督”として招へいした。そして、就任時チャンピオンシップ（イングランド2部）で降格