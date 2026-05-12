【その他の画像・動画等を元記事で観る】「今日のセットリストを完璧に予想できた人はいないはず」と、KEIGOとKOHSHIは超満員のフロアに向けて不敵な笑みで告げた。2026年は26（フロウ＝FLOW）の年。100年に1度のFLOWイヤーを記念したツアー「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ」が開催。12枚のオリジナルアルバムに1枚のカップリング集という計13枚のアルバムから2曲ずつを選曲した“ALL TIME 26”とし