【その他の画像・動画等を元記事で観る】ワルメン応援＆リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)の7枚目となるフルアルバム「BLACKSTARVII」の発売が決定、アルバムビジュアルが初解禁された。「BLACKSTARVII」はSeason7に実装された楽曲のうち、前半・後半に分かれた2部構成となっており、Act1を2026年7月21日、Act2を12月(予定)にそれぞれ発売される。また、Act2の発売と同時に、楽曲本「BLACKSTAR GA