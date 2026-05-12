【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として、現在アニメ第4シーズンが放送中の「転生したらスライムだった件」で主演・リムル＝テンペスト役、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」にて市川雛菜役を務め、昨年開催の第19回声優アワードでは主演声優賞を受賞するなど、話題を欠かすことなく現在大活躍中の声優・アーティストの岡咲美保。5月6日（水・祝）の大阪公演よりスタートした初のライブツアー「Miho Okasaki 1st