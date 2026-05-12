【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』の新規情報が発表され、主題歌情報が解禁となった。オープニング主題歌は、メロディ・ウェーブ役宮本侑芽とルシアナ・ルトルバーグ役大久保瑠美の「マデュアル↔ハート」、エンディング主題歌は、仲村宗悟の「ハンドメイド」に決定した。●楽曲情報オープニング主題歌「マデュアル↔ハート」 メロディ・ウ