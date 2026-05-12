【その他の画像・動画等を元記事で観る】SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜 イベントレポート（昼公演）声優・アーティストとして活躍する千葉翔也のファンミーティングイベント『SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜』が、5月10日、東京・有楽町朝日ホールで開催された。2024年1月にキングレコードよりデビュー、2025年には7月に1stアルバム『Streak』をリリース、9月に1st Live 2025「Livin