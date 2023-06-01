NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均49542.93（-161.54-0.33%） ナスダック25864.34（-409.79-1.56%） CME日経平均先物61985（大証終比：-675-1.09%） 欧州株式12日GMT16:05 英FT100 10265.32（-4.11-0.04%） 独DAX 23954.93（-395.35-1.62%） 仏CAC40 7979.92（-76.46-0.95%） 米国債利回り 2年債 3.994（+0.040） 10年債 4.451（+0.037） 30年債 5