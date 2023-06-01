きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押されており、１．１７ドル台前半に値を落としている。１．１７ドル台後半まで上昇していたが、１．１８ドルは回復できずに一旦後退。一方、ユーロ円は東京時間に介入観測で１８４円台に下落していたものの、１８５円付近に戻す展開。それでも底堅さは堅持しており、２１日線と１００日線の間での推移が続いている。 市場ではＥＣＢの６月利上