中東情勢を受け、アメリカの4月の消費者物価指数は前の年の同じ月から3.8％上昇し、市場の予想を超えました。アメリカ労働省が12日に発表した4月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて3.8％上昇し、市場の予想を上回りました。上昇率は前の月の3.3％から拡大し、2023年5月以来、約3年ぶりの高水準となりました。長引く中東情勢の混乱でガソリン価格が上昇していて、インフレの加速に懸念が広がっています。