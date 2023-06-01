◇ナ・リーグジャイアンツ 9―3 ドジャース（2026年5月11日ロサンゼルス ）「大谷ルール」の議論が過熱している。ジャイアンツのトニー・ビテロ監督は8月末まではベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷は投手にカウントされないことについて「仕組みを1人の人物に合わせて作ったら誰も満足しない。私たちの誰もその“1人”ではないから。議論の余地はある」と持論を展開した。カブスの