◇ア・リーグブルージェイズ5―8レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズの岡本は0―5の2回先頭で右腕ラスムセンから10試合連続安打となる左前打で出塁し、直後のヒメネスの3ランを呼び込んだ。ヒメネスは7回にも2ランを放ち2安打5打点も、投手陣が踏ん張れず同地区首位に敗れ2連敗。4回2/3を10安打7失点だった先発ガウスマンは「うちの守備陣には安心感がある。カズも素晴らしい」と岡本の守備への信頼感も口