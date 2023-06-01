◇ナ・リーグドジャース3―9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャース先発の佐々木は5回0/3を6安打3失点、5三振1四球で勝敗は付かなかった。初回はわずか7球で3者凡退に仕留め、上々の立ち上がりだったが、2回に先制ソロを被弾。2―1の6回には先頭から3連打で逆転を許して降板となり「コースも甘かった。2、3巡目にもっと工夫が必要」と反省した。今季は7試合で1勝3敗、防御率5・88。現状を踏まえ「（理想