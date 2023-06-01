ロシア軍は、新型のICBM＝大陸間弾道ミサイル『サルマト』の発射実験に成功したと発表しました。プーチン大統領は「年末に実戦配備される予定だ」としています。ロシア国防省は12日、核弾頭を搭載できる新型ICBM『サルマト』の発射実験に成功したとして映像を公開しました。『サルマト』は10個の核弾頭が搭載可能で、射程は最大1万8000キロ、アメリカのミサイル防衛網を突破し、本土を攻撃できるとされています。今回の実験成功の