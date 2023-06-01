◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）痛烈な先制パンチで勝利への突破口を開いた。試合開始からわずか数十秒。先発・吉村が1ボールから投じた直球を阪神・高寺が捉えた。痛烈な一打は左中間への先制弾。6日中日戦以来となる2号ソロは6年目で初、今季チーム初の先頭打者アーチとなった。「しっかり（バットを）振れたので良かった。（打球の行方は）見てないです。はい。見てないです」試合後、打球の行