◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神の“神宮花火大会”の大トリを飾ったのは森下だ。9回1死満塁、拓也の初球フォークにロックオン。4打席凡退のフラストレーションをひと振りに込めた。打球速度166キロ、飛距離128メートル。会心の一撃がバックスクリーンに飛び込んだ。「風もあったので、行ってくれるかなと。最近、あまりチャンスでうまく打てていなかったので、打点を取れたのは良かった」10