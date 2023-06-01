◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・佐藤輝が40本塁打を記録した昨年10月2日のヤクルト戦（甲子園）以来の3番で、5打席目には内野手ながらマウンドに上がったオスナと対戦した。6番手の拓也が9回に5失点。お手上げの池山監督が思い切った演出をしかけた。結果は四球。「初めての経験だったので、あんな感じかな」と苦笑した。初回1死では、先発・吉村の右手を直撃し、降板に追い込む投手強襲安打