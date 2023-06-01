◇ファーム交流試合阪神5─4日本海・富山（2026年5月12日小松市末広（弁慶スタジアム））阪神・ドラフト1位の立石正広内野手（22＝創価大）が12日、独立リーグ日本海・石川との交流試合（小松市末広）で右太腿裏の筋損傷から実戦復帰し、3打数2安打2打点の活躍をした。「5番・指名打者」で出場し、2回の第1打席でいきなり左前打。3回1死二、三塁では初球を右前に鮮やかに運ぶ2点適時打を放った。4月17日ファーム・リーグ