◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）5月4日中日戦で受けた死球の影響で、直近2試合を欠場していた阪神・大山悠輔内野手（31）が、12日のヤクルト戦（神宮）で3試合ぶりに先発出場した。2番・森下、3番・佐藤輝、5番・中野といった上位打線の大改造により、昨年10月2日のシーズン最終戦ヤクルト戦以来の「4番・一塁」でスタメン。初回の中越え適時二塁打、8回の5号ソロと長打2本の躍動で、首位返り咲きに貢