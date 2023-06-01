◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）▼西勇に尽きる前回よりイニングを伸ばしてくれて、いいリズムを持ってきてくれたのはチームにとって大きかった。▼嶋村に待望の1号待望というほど待ってないかもしれない（笑い）。（むしろ）すごく早いんじゃないかな。ここから努力を重ねて素晴らしい選手になっていってもらわなければ。どの選手もそうですけど、長い現役生活にしてもらうために。▼打線を