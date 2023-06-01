プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「トマトソースがけビーフカツ」 「野沢菜の雑穀おにぎり」 「刻みオクラと大葉のせ奴」 の全3品。 メインは食べ応え抜群のビーフカツ！メインにボリュームがある分、副菜はシンプルに。【主菜】トマトソースがけビーフカツ ソースにトマトを加えることでフレッシュさと適度な酸味が加わります。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：551Kca