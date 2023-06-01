BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカ] 2 - 0 [アレクサンドラ クルニッチ / ナディヤ キチェノク] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第8日がイタリア ローマで行われ、女子ダブルス2回戦で、第7シードのニコール メリチャ