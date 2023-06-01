俳優の高橋文哉が１２日深夜、生放送で出演予定だったニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンＸ（クロス）」（火曜・深夜０時）を欠席した。放送１時間前に番組公式Ｘ（旧ツイッター）で「体調不良のため大事を取ってお休み」とアナウンスされ、代役は元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が務めた。１２日の午後１１時に番組公式Ｘで「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンＸ』は、高橋文哉さんの体調不良のた