きのう（12日）未明、群馬県太田市の国道で、無免許で乗用車を運転しオートバイに衝突したうえ、その場から逃走したとして、63歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、群馬県太田市に住むバングラデシュ国籍のカラム・エムディ・ハオラダール容疑者（63）です。カラム容疑者はきのう（12日）午前3時30分ごろ、太田市東金井町の国道で無免許で乗用車を運転し、前を走るオートバイに衝突したうえ、乗用車を現