夏にぴったりの爽やかな味わいを楽しめる「ピュレグミプレミアム」シリーズから、今年も季節限定フレーバーが登場♡2026年5月19日（火）より、「ピュレグミプレミアム 塩ライチ」と「ピュレグミプレミアム 沖縄産パイナップル」が発売されます。果実感たっぷりの濃密ジュレと、ピュレグミならではのすっぱいパウダーが織りなす贅沢な味わいは、ご褒美時間にもぴったり。夏気分を盛り上げてくれる新作