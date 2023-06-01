ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）第5話は、主演の高橋一生による非常に入り組んだ複雑すぎる設定の芝居が展開される。 参考：高橋一生は演じ続けることで進化し続けている“これまで”を堪能できる『リボーン』の魅力 NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書の野本英梨（横田真悠）の手違いによって、その時代に生きる根尾光誠（高橋一生）は海外出