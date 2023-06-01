南さつま市の畑で12日、枯れ草火災が発生し近くに停めてあった軽トラックが全焼しました。 南さつま警察署によりますと12日正午前、南さつま市金峰町で「鉄筋を切っていたら火花が枯れ草に燃え移った」と作業していた男性から110番通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、南さつま市金峰町の商店経営・室屋望さん（88）が所有する畑の枯れ草およそ600平方メートルと、近くに停めてあった日置市吹