数枚余ってしまった春巻きの皮……。どうしていいか迷いますよね。そんなときには、料理家のおよねさん流〈春巻きの皮で作る簡単お好み焼き〉はいかがでしょうか？生地の代わりに春巻きの皮を使うことで、ひっくり返すのもラクラク♪生地もモチモチでおいしいんです。ランチやおやつにおすすめですよ！『粉いらずのお好み焼き』のレシピ材料（作りやすい分量）春巻きの皮……2枚豚バラ薄切り肉……4枚キャベツの葉のせん切り……