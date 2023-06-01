NY株式12日（NY時間11:12）（日本時間00:12） ダウ平均49444.52（-259.95-0.52%） ナスダック25930.21（-343.92-1.31%） CME日経平均先物62045（大証終比：-615-0.99%） 欧州株式12日GMT15:12 英FT100 10240.38（-29.05-0.28%） 独DAX 23966.39（-383.89-1.58%） 仏CAC40 7974.04（-82.34-1.02%） 米国債利回り 2年債 3.991（+0.038） 10年債 4.451（+0.037） 30年債