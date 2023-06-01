建設が進む南珠高速鉄道の容県南駅。（４月２０日、ドローンから、南寧＝新華社記者／張愛林）【新華社南寧5月12日】中国では今、新しい職業が次々と生まれている。鉄骨組立工の朱攀（しゅ・はん）さん（34）は江蘇省徐州市沛県の農村出身で、22歳の時に現在の業界に入り、山東、甘粛、山西各省などで高所作業に携わってきた。広西チワン族自治区南寧と広東省珠海の間で建設が進む南珠高速鉄道・玉林市−岑渓市区間の容県南駅