【Amazonセール：HUION】 開催期間：5月13日～5月17日23時59分 「Kamvas 16 (Gen 3)」 【拡大画像へ】 AmazonでHUIONの液晶ペンタブレットがセール価格で販売されている。 対象となっているのは、15.8インチの「Kamvas 16 (Gen 3)」、18.4インチの「Kamvas Pro 19 4K」、21.5インチの「Kamvas 22 (Gen3)」、27インチの「Kamvas Pro 27 (4K)」など。イラスト作成はも