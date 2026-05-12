スウェーデンサッカー協会は12日、北中米ワールドカップに臨むスウェーデン代表メンバー26人を発表した。左足首の骨折で長期離脱していたエースのFWアレクサンダー・イサク(リバプール)が昨年11月以来の復帰。欧州プレーオフで2試合4得点を記録したFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)とのコンビがW杯に間に合った。GKチームは3月の欧州予選プレーオフから2人を入れ替え、GKビクトル・ヨハンソン(ストーク・シティ)とGKヤコ