ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船をめぐり、WHO（世界保健機関）は12日、新たに2人の感染が確認されたと発表し、感染者は9人になりました。クルーズ船「MVホンディウス号」の乗客は、11日夕方までに全員の下船が完了し、船はオランダ・ロッテルダムに向けて出港しました。一夜明けた12日、WHOのテドロス事務局長が会見し、新たに2人の感染が確認されたと発表し、感染者はあわせて9人となりました。テドロス氏は、感染