昨年、MVNO業界に彗星のごとく現れたJALモバイル。 サービス内容などはすべてIIJmioをベースとしながら、マイルが貯まりやすいMVNOということで、すぐに契約してしまった。MVNOの老舗であるIIJmioという安心感、さらにマイルだけでなく、特典航空券も手に入れやすくなるということで、満足度はかなり高い。 特典航空券「どこかにマイル」の交換は同一年度内に1回のみということなので、この3月末に慌て