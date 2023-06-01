SNSやAmazonでチラチラ見かけていた「Maclock」と呼ばれる置き時計。1984年に発売された初代Macintoshコンピューターをフィギュア化したようなデジタル時計だ。 「Maclock」と呼ばれるデジタル時計。置き時計で、サイズは80×91×112mm、重さは229g。USB-Cで充電して使い、バックライトをオフにした状態で最長約60日間動作する。複数のブランドから同じものと思われる「Maclock」が発売されていて、Amazonでは30