アーセナルに所属するイングランド代表DFベン・ホワイトは、右ヒザのじん帯を損傷し、今シーズンの残りの試合を欠場するようだ。12日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。プレミアリーグ第36節が10日に行われ、アーセナルは敵地でウェストハムと対戦。終盤にレアンドロ・トロサールがネットを揺らすと、これが決勝点となり、1−0で勝利。勝ち点を「79」に伸ばし、暫定ながら2位マンチェスター・シティ