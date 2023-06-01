レアル・マドリードのDFダニエル・カルバハル、コモのFWアルバロ・モラタらベテラン選手がFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表候補メンバー55名から落選したようだ。スペインメディア『マルカ』など複数メディアが報じている。今大会の優勝候補の一角に挙がるスペイン代表は5月30日に本大会に臨む26名の最終メンバーを発表予定。ただ、W杯出場国は今週に55名の候補リストを提出する必要があり、その提出したリストがリー