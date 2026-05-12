スウェーデンサッカー協会は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む代表メンバー26名を発表した。スウェーデン代表は欧州予選グループBで、0勝2分け4敗とまさかのグループ最下位でフィニッシュ。しかし、欧州予選の規定により、UEFAネーションズリーグの成績上位に入ったため、欧州予選プレーオフに進出。プレーオフではウクライナ代表、ポーランド代表を撃破し、2大会ぶり13回目の出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会