元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスが、古巣セビージャの買収で合意に達したようだ。スペインメディア『アス』が報じた。現在40歳のラモスは2004年にセビージャでプロデビューを飾り、2005年夏にレアル・マドリードへ移籍。2021年夏からは2年間をパリ・サンジェルマン（PSG）で過ごすと、2023年9月にセビージャへの復帰を果たした。2025年2月からはメキシコのモンテレイでプレーし、同年限りで退団。現在はフリートランスファー