【「トランスフォーマー スタジオシリーズ」新製品】 10月下旬 発売予定 5月13日 予約開始 価格： 「TS-30 サンダークラッカー」価格：4,400円 「TS-31 クラニクス」価格：4,400円 「TS-32 ホイルジャック」価格：4,400円 「TS-33 グリムロック」価格：38,500円 TS-30 サンダークラッカー